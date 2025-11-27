Milli Eğitim Bakanı Tekin: Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması gündeme gelebilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılması ve zorunlu eğitim süresi gibi konularda önemli değişikliklerin yapılabileceğini söyledi.

A Haber'de katıldığı programda eğitim gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Tekin, Türkiye'deki iş günü sayısının genel ortalamanın altında olmadığını ancak daha fazla ders günü olan ülkelerin bulunduğunu ifade etti.

"ARA TATİL KALDIRILABİLİR"

Ara tatillerin öğrenme süreçlerine etkisini değerlendiren Tekin, "Her bir tatilden sonra çocukların tekrar sürece adapte olmaları, tekrar eğitim öğretim ortamına ısınmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu ara tatillerin ardından okullarda adaptasyon sürecine dair, öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına dair birçok eleştiri var. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin öğrenme kayıplarının olduğuna dair eleştiriler var. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir" diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' hakkında da bilgi veren Tekin, yeni müfredatta üç temel değişiklik yapıldığını vurguladı.

Tekin, "Birincisi, şu anda bizim programlarımız dünyada kazanım sayısı itibarıyla ağır olarak tanımlanan programlardan bir tanesiydi. Onu yaklaşık olarak üçte bir oranında hafiflettik. İkincisi, kazanımdan beceri temelli eğitime geçmek dahil, dünyadaki pedagojik ve metodolojik bütün değişiklikleri programlarımıza yansıttık. Üçüncüsü de milli ve manevi değerler noktasında, çocuklarımızı bir millet olma şuuruna, bu milletin değerlerini taşıma anlamında toplumun bizden beklentilerini de programların içerisine yerleştirdik" dedi.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?

4+4+4 sistemi ve mesleki eğitime yönelik tartışmaların kökeninde 28 Şubat sürecinin yarattığı travmanın yattığını belirterek mesleki eğitime yönelik olumsuz algıyı kırmak için çalıştıklarını vurgulayan Tekin, bu kapsamda zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Tekin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: