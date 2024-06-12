Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere ücretsiz 'yaz okulları' Milli Eğitim Bakanlığı; "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 ana dalda ücretsiz "yaz okulları" açılacağını duyurdu.

AA

Okulların kapanmasının ardından öğrenci ve mezunların yaz aylarını verimli geçirebilmeleri ve merak alanlarına giren konularda kendilerini geliştirebilmeleri için önemli bir fırsat sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak.

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek.

Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde açılacak.

Kurs ücreti yok

Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak.

Mezunlar halk eğitimi merkezlerinde kurs görebilecek

Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

1 Temmuz-29 Ağustos arasında

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz döneminde ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek.

Destekleme ve yetiştirme kursu

Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

Dersler saat 13.30'dan sonra yapılacak

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak.

Kurs toplamı 8 haftadan fazla sürmeyecek

Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi, 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

Yaz okullarında öğrencilere farklı seçenekler sunulacak

Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek.

Bu kapsamda, yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.

4 dalda eğitim

Yaz okulu kursları "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 dalda seçilebilecek.

-Spor

Yaz okulları kapsamında "spor" alanını seçecek öğrencilere, atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak.

-Görsel sanatlar

"Görsel sanatlar" alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek.

-Müzik

"Müzik" alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak.

-Bilişim

"Bilişim" seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)