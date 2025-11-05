Milyonlarca öğrenci ara tatil için geri sayımda

- Milyonlarca öğrenci, 7 Kasım Cuma günü başlayacak 9 günlük ara tatil için geri sayıyor.
- Ara tatil süresince eğitim, 17 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
- İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı.
MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü, okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.
9 GÜN SÜRECEK
Ara tatil, cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek.
Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
TATİL PROGRAMI
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026