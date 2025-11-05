Abone ol: Google News

Milyonlarca öğrenci ara tatil için geri sayımda

20 milyona yakın öğrenci için ara tatil zili cuma günü çalıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün süreyle ara tatil yapacak.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 13:27
  • Milyonlarca öğrenci, 7 Kasım Cuma günü başlayacak 9 günlük ara tatil için geri sayıyor.
  • Ara tatil süresince eğitim, 17 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
  • İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte ara tatil için geri sayım başladı.

MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre 7 Kasım Cuma günü, okullarda son ders zili çalacak ve ara tatil başlayacak.

9 GÜN SÜRECEK

Ara tatil, cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek.

Okullar, ara tatil dönüşü tekrar 17 Kasım Pazartesi günü eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

TATİL PROGRAMI

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026

