Muş'ta 3 öğrencisi için her gün 48 kilometre yol gidiyor

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Kılindor Mezrası’ndaki ilkokulda görev yapan Hüseyin Koşuncu, üç öğrencisinin eğitim alabilmesi için her gün uzun bir yolculuğa çıkıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Koşuncu, Bulanık’a yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki mezraya servisle ulaşarak öğrencilerine eğitim veriyor.

SINIFTA ÖĞRETMEN, TENEFFÜSTE ARKADAŞ

Koşuncu’nun sınıfında ikinci sınıf öğrencileri Miraç Üzgün, Ali Osman Üzgün ve Muhammet Miran Arslan bulunuyor.

Öğretmen Koşuncu, derslerde öğrencilerine öğretmenlik yaparken teneffüslerde onların arkadaşı oluyor, okul çıkışında ise ağabeylik yapıyor. Öğrencilerinin akademik başarısının yanı sıra sosyal gelişimleri için de çeşitli etkinlikler düzenliyor.

OKULU SOBA YAKARAK ISITIYOR

Her sabah servisle mezraya gelen Koşuncu, öğrencileri evlerinin önünden alarak okula götürüyor. Ardından daha önce hazırladığı odunları sobaya yerleştirip sınıfı ısıtıyor.

12 yıldır farklı köy okullarında ücretli öğretmenlik yaptığını belirten Koşuncu, üç öğrencisi için bu zorlu görevi severek sürdürdüğünü söyledi:

10 kişilik bir sınıfta her öğrenciye birkaç dakika zaman ayrılırken burada bütün zamanımı üç öğrencime ayırabiliyorum. Öğrenciler top oynamak istiyor ama sayıları az olduğu için ben onlara eşlik ediyorum. Bölgenin kış mevsimi çok çetin geçiyor. Üç öğrenci için bu uzun yolu göze alıyorum. Onların başarısı için elimden geleni yapıyorum.

DERS DIŞINDA DA ETKİNLİK YAPIYORLAR

Koşuncu, öğrencileriyle ders dışında da çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek boş zamanlarında sinema izlediklerini, dışarıda futbol ve mendil kapmaca oynadıklarını anlattı:

Çocukların güler yüzü ve eğitime olan ilgileri beni çok mutlu ediyor. Onların yüzündeki mutluluğu görünce ben de mutlu oluyorum.

"ÖĞRETMENİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Öğrencilerden Ali Osman Üzgün ise öğretmeniyle vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Öğretmenimiz her zaman bize yardımcı oluyor. Arkadaşlarımla ve öğretmenimle top oynuyoruz, okuduğumuz kitapları anlatıyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz.” dedi.

EĞİTİM İÇİN FEDAKARLIK

Okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Bozkurt, öğrencilerin okuma, yazma ve temel becerilerinin oldukça iyi seviyede olduğunu söyledi.

Bozkurt, öğretmenin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Devletimizin ve Bakanlığımızın öncülüğünde öğrencilerimizin eğitimine gereken önemi veriyoruz. Öğretmenimiz her gün kilometrelerce yol katederek üç öğrencimizin eğitimine katkı sunuyor ve görevini aksatmadan yerine getiriyor.