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- Mustafa Şentop'un Kartal İHL'deki kızı, Türkiye 32'ncisi oldu
Mustafa Şentop'un Kartal İHL'deki kızı, Türkiye 32'ncisi oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un YKS'ye hazırlanan kızı Saliha Gülru Şentop, eşit ağırlıkta Türkiye 32'nciliği kazandı.
- İHA
- 28.07.2021 - 12:29
- Güncelleme : 28.07.2021 - 12:33
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren binlerce üniversite öğrencisi adayı, bugün puanlarını öğrendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop da bu yıl YKS'ye girdi.
SINAVA İSTANBUL'DA GİRDİ
Gülru Şentop, 2 milyon 607 bin 903 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na İstanbul'da katıldı.
32'NCİ OLDU
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Saliha Gülru Şentop, YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye 32'ncisi olarak dereceye girdi.