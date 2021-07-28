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    Mustafa Şentop'un Kartal İHL'deki kızı, Türkiye 32'ncisi oldu

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un YKS'ye hazırlanan kızı Saliha Gülru Şentop, eşit ağırlıkta Türkiye 32'nciliği kazandı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 12:33
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    Mustafa Şentop'un Kartal İHL'deki kızı, Türkiye 32'ncisi oldu

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren binlerce üniversite öğrencisi adayı, bugün puanlarını öğrendi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop da bu yıl YKS'ye girdi.

    SINAVA İSTANBUL'DA GİRDİ

    Gülru Şentop, 2 milyon 607 bin 903 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na İstanbul'da katıldı.

    32'NCİ OLDU

    Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Saliha Gülru Şentop, YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye 32'ncisi olarak dereceye girdi.

    Mustafa Şentop un Kartal İHL deki kızı, Türkiye 32 ncisi oldu #1

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