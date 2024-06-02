Öğrenciler LGS'de ter döktü Liseye geçiş için sınava giren öğrenciler, kendileri için hazırlanan sorulara cevap verdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan manzaralar objektiflere yansıdı.

AA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 8'inci sınıf öğrencileri en iyi okullara yerleşebilmek için mücadele etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği sınav, iki oturumdan oluşuyor.

Sınavın ilk oturumu 09.30'da başlarken 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştiriliyor.

Sınava katılan öğrenci sayısı

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.

Soru sayısı ve sınav süresi

Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak.

Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak.

Öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecek

İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Tüm konular dahil edildi

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında öğrencilere sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu ancak bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamına dahil edildi.

Veliler yalnız bırakmadı

Türkiye'nin dört bir yanında sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi.

Okullardaki görevlilerce uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapılarına kadar geldi. Çocuklarına başarılar dileyip kucaklaştılar. Ardından dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)