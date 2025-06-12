Öğretmenler, mesleki çalışma programına istedikleri yerde katılabilecek

AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 23-27 Haziran'da gerçekleştirilecek mesleki çalışma programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerle her fırsatta buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini belirtti.

"EĞİTİMLERE İSTEDİKLERİ YERDE KATILABİLECEKLER"

Eğitim öğretim süreçlerine dair tüm kararları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeye gayret gösterdiklerini aktaran Yusuf Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

Yol haritalarımıza kaynaklık eden bu istişarelerde maarif ailemizin kıymetli eğitimcilerinden gelen talepler üzerine, 2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nı 23-27 Haziran tarihleri arasında, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabilecekleri şekilde düzenleme kararı aldık.

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