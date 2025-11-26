Okullarda ara tatil kalkıyor mu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de gazetecilerle bir araya geldi.

Eğitim gündemine dair önemli soruları yanıtlayan Bakan Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

İki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması yönünde çok talep geldiğini belirterek "İki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl yine yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.

Bakan Yusuf Tekin'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

ARA TATİLLER KALKABİLİR

“Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor.

Yine , öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz.

Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.”

12 YILLIK EĞİTİM TARTIŞMASI

Liselerdeki eğitim süresinin şimdilik beklemede olduğunu kaydeden Tekin, bu konudaki çalışmaların durumu şöyle aktardı:

“Şimdi burada bir realite var. 12 yıllık eğitim içerisinde, bundan 15 yıl önce bilgiye erişim şimdiki ile aynı değil. Şimdi çok daha rahat ve hızlı, bilgiye erişiyorlar, öğreniyorlar.

Ya televizyondan bir çizgi filmden, ya bir belgeselden, ya sosyal medyadan, ya internetten, ya yapay zekadan öğreniyor. Bu açıdan 20 yıl öncenin öğretim süreleri ile bugün aynı değil. Bunu bir kenara koymak lazım.

"Diğer bir konuda bizde 12 yılık zorunlu eğitimi bitirme yaşı 18 /19 civarı. Bir yıl üniversiteye gitmediğini farz edelim. Gençlerin büyük kısmı artık bir daha sınava giriyor.

Bu bir yıl bekledim, oldu 20. Bir lisans programına gitti, oldu 24. Bitirdi, işe girdi, ortalama 26 yaş. Bunları düşündüğünüzde, bu gizli işsizlik filan gibi şeyleri de ele aldığınızda, bunu bir tartışmak, konuşmak lazım.

"DÜNYADA DA BU YAŞI AŞAĞI ÇEKMEMİZ LAZIM DİYORLAR"

“Bunu sadece biz tartışmıyoruz. Dünyada da 'bu yaşı aşağı çekmemiz' lazım diyorlar ve bu zorunlu eğitim süresini yoğun şekilde tartışıyorlar. Bizim de buna bir dikkat kesilmemiz gerekiyor.

Şimdi mesela niye İngiltere'de ya da başka bir yerde on altı yaşında çocuk Harvard'a, Oxford'a gidiyor da bizim çocuğumuz niye üniversiteye gitmesin?

Yani bu hakkı verebilmeliyiz. Benim kastettiğim şey, çocuk daha erken sürede kendisine tanımlanan eğitimi alıyorsa alabilsin.

"ARTI VE EKSİLERİNİ DETAYLI ANALİZ ETMELİYİZ"

Tekin, açıklamaları sırasında, zorunlu eğitim süresine ilişkin iyileştirmeler veya düzenlemelerle ilgili sürecin rafa kalkmadığını belirtirken, “Bu yönde atılacak her adım eğitim-öğretim sistemini çok yakından etkileyeceği için artıları ve eksilerini çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan, hazırlık yapmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz.” diye konuştu.

Tekin, kendilerinin bir model açıklamadığını, bu karşılık bazı modellerin tartışıldığına dikkat çekerken, “Peki, iki yıl zorunlu olursa akademik eğitime devam edecek öğrenciyi nasıl belirleyeceksiniz? Bu sefer mesleki eğitim altyapısının ya da diğer lise türleri altyapısının aşağıdan hazır olması lazım.

Biz bütün bu hazırlıkları yapmak zorundayız. Beraberinde, öğretmenlerin norm durumu, kız çocuklarının okullaşması gibi başka meseleler de var.” açıklamasını yaptı.