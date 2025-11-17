Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da uygulandı.

ARA TATİL SONRASI 18 MİLYON ÖĞRENCİ DERS SIRALARINDA

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

İLK DÖNEM 16 OCAK'TA BİTECEK

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM İSE 2 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.