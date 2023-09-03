Okullarda uyum programı ve rehberlik uygulaması yarın başlıyor Okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamalarının yarın başlayacağı bildirildi. Bu bir hafta boyunca öğrenciler bilgilendirilecek ve önceden planlanan etkinliklerle yeni ortama uyumları sağlanacak.

AA

2023-2024 eğitim öğretim yılı tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlıyor.

Ancak bazı sınıflara başlayacaklar için uyum programları düzenleneceğinden, o sınıfa girecek öğrenciler okula 11 Eylül'den önce adım atacak.

Böylelikle, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan ve rehberlik uygulamalarını da içeren program yarın başlayacak ve 8 Eylül'e kadar sürecek.

Uyum sürecinde öğrencilerin yani sıra velilerin de bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Uyum için bazı sınıflar okula herkesten önce başlayacak

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri yarından itibaren 8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde uygulama çizelgesinde 12 etkinlik örneği var

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor.

İlkokul 1'inci sınıflar için 9 etkinlik biliniyor

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.

Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

Ortaokullarda 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de yapılacak.

Velilere yönelik 11 Eylül Pazartesi günü okula uyum rehberi sunumu yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik etkinlikler yapılacak.

Öğrencilerle veliler bilgilendirilecek

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce okulları hakkında bilgilendirilecek.

Ayrıca bu bir haftalık dönemde, okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi.

Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler planlandı.