MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması

MEB; Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokulların sınav takvimiyle ilgili yapılan değişikliği duyurdu. MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ortaokullardaki yüz yüze sınavlarla ilgili şunları söyledi:

RİSKLİ İLLERDE SINAVLAR 3 MAYIS'TAN İTİBAREN YAPILABİLECEK

"Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

4. ve 8. SINIFLARDA SINAVLAR YAPILACAK

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek."