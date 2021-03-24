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MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması
MEB; Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 24.03.2021 - 20:59
- Güncelleme : 24.03.2021 - 21:15
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokulların sınav takvimiyle ilgili yapılan değişikliği duyurdu. MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ortaokullardaki yüz yüze sınavlarla ilgili şunları söyledi:
RİSKLİ İLLERDE SINAVLAR 3 MAYIS'TAN İTİBAREN YAPILABİLECEK
"Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.
4. ve 8. SINIFLARDA SINAVLAR YAPILACAK
Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek."