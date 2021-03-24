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    MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması

    MEB'den ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması

    MEB; Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.03.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 21:15
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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokulların sınav takvimiyle ilgili yapılan değişikliği duyurdu. MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ortaokullardaki yüz yüze sınavlarla ilgili şunları söyledi:

    RİSKLİ İLLERDE SINAVLAR 3 MAYIS'TAN İTİBAREN YAPILABİLECEK

    "Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

    4. ve 8. SINIFLARDA SINAVLAR YAPILACAK

    Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek."

    MEB den ortaokullarda yüz yüze sınav açıklaması #1

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