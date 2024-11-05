Osman Aşkın Bak: Başvuran öğrencilerin yüzde 97'si yurtlara yerleştirildi

AA

Türkiye genelinde üniversitelerde dersler başladı.

Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin konaklama sorunun gidermek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) yurtlarına müracaatlar alındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2024-2025 eğitim öğretim döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yurtlarımıza yerleştirdik." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaya göre 2024-2025 eğitim öğretim döneminde GSB yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 97'ye çıkmış oldu.

"6 BİN 775 MADALYA"

Bakan Bak, ayrıca 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla sporcuların, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandıklarını da şu sözlerle açıkladı:

2024 yılı Ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandılar.

"2025 BÜTÇE ÖDENEĞİ 231,9 MİLYAR LİRA OLDU"

Bak, açıklamalarında bütçeden Bakanlığa ayrılan ödeneğe de değinerek, "Bakanlığımız için öngörülen 2025 yılı bütçe ödeneği, toplam 231 milyar 922 milyon 274 bin TL olmuştur." dedi.