ÖSYM açıkladı: 2022 YKS'de HES kodu ve maske şartı var mı?

ÖSYM açıkladı: 2022 YKS'de HES kodu ve maske şartı var mı?

YKS'ye girecek olan öğrenciler, sınavda maske ve HES kodu zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. Peki 2022 YKS'de maske takmak zorunlu mu? HES kodu gösterilecek mi? İşte yanıtı...

Kısa zaman önce maske yasağının kaldırılmasıyla birlikte, YKS'ye girecek öğrenciler bu durumun kendileri için de geçerli olup olmadığını araştırıyor.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu da devam ediyor mu merak konusu.

18-19 Haziran'da 81 ilde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS 2022) maske konusuna dair bilgiler yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

Peki YKS'de maske takılacak mı, HES kodu gösterilecek mi? İşte detaylar...

YKS'de maske ve HES kodu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'de maske zorunluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile HES kodunun kaldırılmasının ardından sınavlarda HES kodu zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Aygün, bundan sonraki sınavlarda maske ve dezenfektan dağıtılmayacağını, sınav binalarına girişte dezenfektanlı mendil verileceğini söyledi.

ÖSYM olarak salgın dönemi sınav uygulamalarını Sağlık Bakanlığı görüş ve önerileri doğrultusunda hazırladıkları "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları" rehberine göre gerçekleştirdiklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık.

Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır."