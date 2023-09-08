ÖSYM'den e-YDS uyarısı: Sınav binalarına son giriş saati belli oldu Adaylar saat 13.30'dan sonra içeri alınmayacak. 80 sorunun yöneltileceği oturum 180 dakikada tamamlanacak.

AA

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için geri sayıma geçildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, sınavın 4 ildeki sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

e-YDS İngilizce için adaylara uyarı

Açıklamaya göre, bu yılın onuncu e-YDS'si, yarın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da İngilizce dilinde uygulanacak.

Sınav saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

80 soru, 180 dakika

Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. 5 bin 82 adayın katılacağı sınavda 348 personel görevli yer alacak.

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)