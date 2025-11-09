Şanlıurfa’da “Annemle Harf Yolculuğu” başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırsal mahalledeki kadınlar, öğretmenlerin başlattığı projeyle okuma yazma öğreniyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal Mahallesi’nde görev yapan öğretmenler, kadınların okumaya olan ilgisini fark edince “Annemle Harf Yolculuğu Projesi”ni hayata geçirdi.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin onayladığı proje kapsamında, Sarıbal İlkokulu Müdürü Süleyman Benzer ile öğretmenler Şengül Birinci, Hakan Biçer, Ramiye Çiftçi ve Emine Bulut, köyde yaşayan kadınlar için okuma yazma kursu başlattı.

ÖĞRETMENLERDEN ÇİFT VARDİYA

Gündüz öğrencilerine harfleri öğreten öğretmenler, okul saatinden sonra aynı sınıflarda bu kez mahalledeki kadınlara ders veriyor.

Kimi çocuğuyla birlikte gelen, kimi de ilerleyen yaşına rağmen sıralara oturan kadınlar, yarım kalan okuma hayallerini gerçekleştirmek için büyük çaba gösteriyor.

"OKUMA BİLMEYEN VELİLER, ÖĞRENCİLERİ DE ETKİLİYORDU"

Okul Müdürü Süleyman Benzer, Şanlıurfa Valiliği’nin Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında yaptıkları ev ziyaretlerinde, birçok velinin okuma yazma bilmediğini gördüklerini söyledi.

Bu durumun, çocukların ödev takibini de zorlaştırdığını belirten Benzer, “Öğretmenlerle görüşerek ‘Annemle Harf Yolculuğu’ projesini başlattık. Kursumuz iki aydır sürüyor, 15 kadınımız önemli ilerleme kaydetti.” dedi.

"ANNELERİN ÖĞRENME İSTEĞİ, ÇOCUKLARA DA YANSIDI"

Öğretmen Şengül Birinci, projeyle sadece kadınların değil, ailelerin de mutlu olduğunu vurguladı:

“Annelerin çocuklarıyla birlikte ödev yapması, evdeki öğrenme ortamını güçlendirdi. Bu da çocukların okula olan ilgisini artırdı.”

Öğretmen Ramiye Çiftçi ise kadınların azim ve kararlılıkla derslere katıldığını belirterek, “Onların okuma hayallerini birlikte gerçekleştiriyoruz. Çocuklar da evde annelerine yardımcı olarak sürece katkı sağlıyor. Artık birçok velimiz okumaya geçti, hedeflerine ulaşıyor.” diye konuştu.

"KISMET BUGÜNEYMİŞ"

Beş çocuk annesi Fatma Dansuk, çocukken annesinin hastalığı nedeniyle okula gidemediğini, bu yüzden okuma yazmayı öğrenemediğini anlattı.

Köyde kurs açıldığını duyunca çok sevindiğini söyleyen Dansuk, “Köyde annem hastaydı, kardeşlerim okula gitti ama ben gidemedim. Hep okumak istedim, kısmet bugüneymiş.” dedi.

Üç çocuk annesi Rüştiye Karaca da duygularını, “Okuma yazmayı öğrenmek çok güzel bir duygu. Öğretmenlerimize minnettarız, bize bu fırsatı verdiler.” sözleriyle dile getirdi.