Seçmeli ders tercihleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte son gün...

Seçmeli ders tercihleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte son gün...

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle uzattı. Peki seçmeli ders tercihi ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor? İşte son günü...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenciyi sevindiren açıklama geldi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrenciler, seçmeli dersler için yapacakları tercih süreçlerinin uzatılmasını istedi.

Bakanlık da gelen talepler üzerine tercih sürecini değiştirdi.

Peki seçmeli ders tercihleri ne zamana kadar uzatıldı, son gün ne zaman? İşte tarihleri...

SEÇMELİ DERS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Tercihler 7 Şubat'a kadar yapılabilecek

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."