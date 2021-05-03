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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı
Binlerce adayın beklediği sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
- İHA
- 03.05.2021 - 21:13
Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapacak öğretmenler için atama takvimi yakın zaman önce açıklanmıştı. Atanmayı bekleyen öğretmenler başvuru işlemlerini 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı.
MÜLAKET YERLERİ AÇIKLANDI
Takvimin açıklanmasının arkasından sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. Binlerce adayın beklediği sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
"SÖZLÜ SINAV YERİ BİLGİSİ e-DEVLET ÜZERİNDEN YAYINLANDI"
Bakanlıktan yapılan açıklamada "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlandı." denildi.
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