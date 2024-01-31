Tarih açıklandı! YKS başvuruları yarın başlayacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular yarın başlayacak.

AA

Binlerce öğrenci ve mezun, üniversite sınavına girebilmek için masa başında ter döküyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre; 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Başvurular 26 Şubat tarihine kadar sürecek

Sınav için yarın başlayacak başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Ayrıntılı bilgiler ÖSYM'nin sitesinde paylaşıldı

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)