YÖK, bazı bölümlerin kontenjanlarını düşürme kararı aldı

Üniversitelerde yeni dönem...

Türkiye eğitim alanındaki reform çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda birtakım yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

197 LİSANS PROGRAMININ KONTENJANI DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan düzenlemeler kapsamında toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanı düşürüldü.

Açıklamada, en fazla kontenjan azaltımının öğretmenliğe kaynak teşkil eden lisans programlarında gerçekleştirildiği belirtildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE DE YAYILACAK

2026 yılından itibaren benzer uygulamanın vakıf üniversiteleri için de geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır.



Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: DEĞİŞEN ORANLARDA AZALTILACAK

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuştu.

YÖK Başkanı Özvar, "2026 yılında hukuk programlarında 2025’te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak." dedi.

Bunun hukuk ile sınırlı kalmayacağını belirten Özvar "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları, vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak." dedi.

2025'TE YÜZDE 45 ORANINDA AZALTILMIŞTI

2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitesindeki hukuk programı kontenjanları, yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.