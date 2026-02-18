Yusuf Tekin'den ara tatil değerlendirmesi: Alan araştırmasından sonra karar vereceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü, okullarda uygulanan ara tatil uygulamasında...

Daha önce kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik birçok kez gündeme gelen ara tatil uygulaması hakkında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI

Bakan Yusuf Tekin, TVNET ekranlarında katıldığı canlı yayında herkesin merak ettiği "ara tatil" konusu hakkında da konuştu.

"EĞİTİM TAKVİMİNİ YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYORUZ"

Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını belirtip "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." dedi.

Tekin, şöyle konuştu:

"ÇOK YOĞUN BİR TATİL TAKVİMİ VAR"

"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz; 1 Ocak, Nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım.

Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı.

"ALAN ARAŞTIRMASINDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı, ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor.

Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz."