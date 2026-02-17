Geleceğin makinistleri Eskişehir’de yetişiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1896 yılında faaliyetlerine başlayan TCDD Taşımacılık A.Ş. Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi, bugün üç ayrı hizmet binasında eğitim veriyor. Tesiste 16 derslik, 5 tam ölçekli lokomotif ve tren simülatörü ile 20 masa tipi çok amaçlı simülatör bulunuyor.

Toplam 140 kişilik konaklama kapasitesi, 36 yatakhane ve 250 kişilik yemekhane imkânı sunulan merkezde 20’si öğretmen olmak üzere 36 personel görev yapıyor. Hâlihazırda yüz yüze 300 kursiyer eğitim alırken, 10 sanal sınıfta 300 katılımcıya da uzaktan eğitim veriliyor.

960 SAATİN 222 SAATİ SİMÜLATÖRDE

Merkezdeki makinistlik eğitimi toplam 960 saat sürüyor. Bunun 222 saati, gerçeğe birebir uyumlu simülatörlerde uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Uzman Öğretmen Mürsel Dülger, merkezin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş tek makinist eğitim merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Demir yolu parkımızda aktif kullanılan DE33000 dizel-elektrik lokomotifimizin birebir simülasyonu mevcut. Öğrencilerimiz teorik bilgileri aldıktan sonra simülatör aşamasında kendilerini gerçek bir trenin içindeymiş gibi hissediyor. Trenin hareketi, yük ve yolcu vagonlarının idaresi gibi görevleri gerçeğe en yakın haliyle öğretiyoruz.

Dülger, simülatörlerde gündüz-gece farkı, yaz-kış şartları, virajlarda yatma, rampada ivmelenme, frenleme sırasında oluşan sarsıntı gibi tüm fiziksel etkilerin birebir yaşatıldığını ifade etti. Ayrıca kaza senaryoları, raylara hayvan çıkması ya da trafik değişiklikleri gibi olası riskler de eğitim kapsamında canlandırılıyor.

YÜKSEK HIZLI TRENLERDEN DİZEL LOKOMOTİFLERE

Merkezde yalnızca makinist eğitimi değil; mühendis ve teknisyenlere teknik eğitimler, bakım-onarım kursları, tren şefi ve kondüktör yetiştirme programları ile tehlikeli madde taşımacılığı ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri de veriliyor.

Yüksek Hızlı Trenler başta olmak üzere tüm dizel ve elektrikli lokomotifler ile tren setlerini kullanacak makinistler burada yetiştiriliyor.

"SİMÜLATÖRLER GERÇEĞİ ARATMIYOR"

Az sayıdaki kadın kursiyerlerden Feride Eryılmaz, yaklaşık 8-9 ay süren eğitimin ilk bölümünde yoğun teorik dersler aldıklarını, ardından uygulama aşamasına geçtiklerini söyledi.

Eryılmaz, “Simülatör eğitimleri oldukça keyifli geçiyor. Gerçeğe çok yakın bir sürüş deneyimi yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla aynı hayali paylaşıyoruz.” dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİZİ YAŞIYORUZ"

Kursiyer Muhsin Çay ise makinistliğin çocukluk hayali olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bir makinistin başına ne gelebilirse simülatörde aynısını yaşıyoruz. Hemzemin geçit kazaları, raylara çıkan hayvanlar, farklı yük senaryoları… Hepsi birebir canlandırılıyor. Bu mesleği seven herkese tavsiye ederim.

Eskişehir’deki merkez, bir asrı aşan deneyimi ve gelişmiş simülasyon altyapısıyla Türkiye’nin demir yolu taşımacılığına nitelikli insan kaynağı kazandırmayı sürdürüyor.