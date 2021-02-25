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    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

    ÖSYM, sınava ilişkin başvuruları kabul etmeye başladı. Başvurular, 8 Mart'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi veya Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
    • AA
    • 25.02.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 10:53
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    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvuruları başladı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Nisan'daki sınav için başvurular 8 Mart'a kadar alınacak.

    Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

    HES KODU ŞARTI

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YDS/1 kılavuzunda yer alıyor.

    Adayların ÖSYM'nin sitesinden erişebileceği kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı #1

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