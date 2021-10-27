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- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Adayların aldığı puanlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden paylaşıldı.
- AA
- 27.10.2021 - 10:58
- Güncelleme : 27.10.2021 - 10:59
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları belli oldu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Ekim'de uygulanan 2021-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
2021 YDS SONUÇLARI BELLİ OLDU
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.