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    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

    Adayların aldığı puanlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden paylaşıldı.
    • AA
    • 27.10.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 10:59
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    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları belli oldu.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Ekim'de uygulanan 2021-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    2021 YDS SONUÇLARI BELLİ OLDU

    Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı #1

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