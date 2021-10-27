Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Adayların aldığı puanlar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden paylaşıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları belli oldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Ekim'de uygulanan 2021-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2021 YDS SONUÇLARI BELLİ OLDU

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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