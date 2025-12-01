Yabancı dil hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

- ÖSYM, hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe eğitim programlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
- Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebiliyor.
- Kayıt işlemleri 4-10 Aralık tarihleri arasında ilgili üniversitelere yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, yerleştirilme işlemleri tamamlandı.
KAYIT İŞLEMLERİ 4-10 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 4-10 Aralık'ta yapılacak.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.