YDS geç başvuruları başladı: 2022 YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS geç başvuruları başladı: 2022 YDS/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) geç başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2022 YDS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 YDS/1 geç başvuru ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.

17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, 2022 YDS geç başvurularının nasıl yapılacağını ve geç başvuru ücretini araştırıyor.

Lisansüstü eğitim için yabancı dil tespit puanına ihtiyacı olan adaylar, 2022 YDS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? merak ediyor. İşte 2022 YDS geç başvuru ekranı...

2022 YDS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2022 YDS geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. 8 Mart 2022 Salı yani bugün saat 10.00'da başlayan başvurular, saat 23:59'da sona erecek.

2022 YDS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2022 YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılında YDS başvuru ücreti, 185,00 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59'a kadar ödenmelidir. Ödemeler, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek olan 2022 MSÜ sonuçları, 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. MSÜ sınavı yeni alınan kararla birlikte 135 dakika yerine 165 dakika yapılacak. 10.15'te başlayan sınav 13.00'te sona erecek.