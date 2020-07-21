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- YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak
YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak
YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr' adresinden yapılabilecek.
- AA
- 21.07.2020 - 13:59
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."