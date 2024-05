Erce Kardeşler'den isyan: Kaşar ekmek yiyoruz

ensonhaber.com

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren takımlardan biri de ligimizin önemli takımlarından Hatayspor...

Daha önceki yıllarda ligde kalma yarışından uzak duran ve büyük başarılar elde eden Akdeniz ekibi, 6 Şubat depremlerinin ardından düşüşe geçti.

Erce Kardeşler'den dobra sözler

Hatayspor'un tecrübeli kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 beraberlik ile tamamladıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hatayspor'un yaşadığı zorluklardan bahseden Erce Kardeşler, Hatayspor halkı için savaştıklarını söyledi.

"Basket antrenmanı yapıyoruz"

Erce Kardeşler'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Kaşar ekmek yiyoruz"

5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Mantığım her zaman gitmemi söyledi ama kalbim buna asla el vermedi. Belki bu konuşmamdan sonra insanlar sahip çıkar... Volkan Hoca da bu yüzden gitti, yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Yeri geldi baba oldu, ağabey oldu. Biz şu an burada bu sahaya çıkabiliyorsak Volkan Demirel sayesindedir. Hocalığı beni ilgilendirmez ama ne zaman bir ağabey olarak başı dara düşse koşarak düşünmeden giderim çünkü o bize aynısını yaptı. İnsanlar depremi çok çabuk unuttu ama 1-1.5 yıl önce çok kayıp verdik. Söylemek istediklerim bu kadar, inşallah insanlar Hatayspor'a sahip çıkar.