Erce Kardeşler'den isyan: Kaşar ekmek yiyoruz Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren takımlardan biri de ligimizin önemli takımlarından Hatayspor...

Daha önceki yıllarda ligde kalma yarışından uzak duran ve büyük başarılar elde eden Akdeniz ekibi, 6 Şubat depremlerinin ardından düşüşe geçti.

Erce Kardeşler'den dobra sözler

Hatayspor'un tecrübeli kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 beraberlik ile tamamladıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hatayspor'un yaşadığı zorluklardan bahseden Erce Kardeşler, Hatayspor halkı için savaştıklarını söyledi.

"Basket antrenmanı yapıyoruz"

Erce Kardeşler'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz günlerde Volkan Hoca bıraktı. Bu bırakış şöyle bir bırakıştı: Gerçekten biz sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı, tesisimiz olmadı, paramız olmadı, hiçbir şeyimiz olmadı. Görüyorum bazen, insanlar bize kızıyorlar ama ben hayatımda böyle karakterli bir oyuncu grubuyla çalışmadım. Hepsiyle teker teker gurur duyuyorum çünkü gerçekten o kadar çok imkansızlık var ki... Ben 30 yaşındayım, 10-11 yıldır futbol oynuyorum. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?

"Kaşar ekmek yiyoruz"