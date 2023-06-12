YKS yaklaştı! Sınav heyecanını geçirmek için öğrencilere öneriler Uzmanlar, YKS sınavı öncesinde öğrencilerin uyku düzenini sağlamak için aynı saatlerde uyumayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini öneriyor.

AA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Yoğun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından şimdi sınav heyecanı yaşayan öğrencilere ve ailelerine son uyarıları yapma zamanı...

Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerektiğini belirterek, önerilerde bulundu.

Özabacı, öğrencilere şöyle seslendi:

Sınavdan önceki hafta genel tekrar yapıp, deneme sınavı çözmek, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmak öğrencilerin sınav performanslarını, güven duygularını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecektir.

Öneriler

Özabacı'nın önerileri şöyle:

Hazırlıklı olmalı

YKS'ye bilgi birikimini en iyi şekilde sunacak şekilde girmek için psikolojik, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak hazırlıklı olunmalı.

Sınava hazırlık sürecinin yanı sıra sınav sırasında yapılacaklar da önemli.

Deneme sınavı çözün

Sınavdan önceki hafta genel tekrar yapıp, deneme sınavı çözmek, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmak öğrencilerin sınav performanslarını, güven duygularını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek.

Önceki son birkaç yıl sınavlarda çıkmış olan soruları çok zor olmayan kaynaklardan incelemek, çözmek öğrencileri daha da güçlü kılacak.

Dinlenin ve uyku düzenini oluşturun

Çalışmak kadar dinlenmek sevilen, hoşa giden faaliyetlere zaman ayırmak gençleri güçlendirmek, motivasyonu arttırmak açısından çok daha önemli.

Çalışma ve dinlenme zamanları dengeli bir şekilde düzenlenmeli. Uyku da bu dinlenme süreci içinde en önemli kaynaklardan biri. Uyku düzeninin sağlanması zihinsel performansı olumlu yönde etkiler. Sınava hazırlanan gençlerin sadece sınavdan önceki gece değil, çok daha önceden uyku düzenini sağlamaları gerekir. Sınav sabahı zinde uyanabilmek ve erken kalkabileceği bir düzen uygulamak yerinde bir karar olur.

Sosyal çevre ile iyi ilişkiler geliştirin

Sınava hazırlanan gençlerin kendilerini huzurlu, rahat hissetmeleri önemli, bu da hem kendi iç huzurları hem de sosyal çevreleriyle olan ilişkileriyle ilgili.

Gençlerin desteklendikleri duygusunu daha fazla yaşayabilmeleri için güvendikleri kişilerle kaygılarını, korkularını, umutlarını, hayallerini paylaşmaları güvende hissetmelerine yardımcı olacak.

Tabii ki bu süreçte ailelerin de çocuklarına eşlik ederek nasıl yardım edeceklerini sorgulamaları hatta çocukları ile arkadaşça, sakin ve destekleyici paylaşımlarda bulunmaları çok rahatlatıcı olacak.

Olumlu düşünün

Olumlu düşünceleri zihninden uzaklaştırmamak, iyi gelen, rahatlatan düşünceleri, umut veren gelecek hayallerini zaman zaman düşünmek destekleyici olacak.

Huzuru kaçırabilecek konuşmalar, kişiler, haberler olduğunda olumsuz etkilenmemek için ortamdan uzaklaşmak yerinde.

Sınavla ya da sınav konularıyla ilgili gençler kendilerine ilişkin ön yargılar oluştuğunda bunların yerine olumlu duyguları ve düşünceleri ön plana getirmek güçlendirici olacak.

Son gün soru çözmeyin

Son gün soru çözmeyin. Huzurlu, keyifli aktivitelerde bulunmak, hafif tempoda yürüyüş ve egzersiz yapmak rahatlatıcı olacak.

Nefesinizi düzenleyin

Sınavdan günler önce nefesi düzenlemek motivasyonu ve performansı destekler.

Üniversite adayı öğrenciler, 10-15 saniye arkasına rahatça yaslanarak burnundan derince nefes alıp ve aldığı nefesi bir miktar içinde tutarak ağzından yavaşça verdiği nefes çalışmaları büyük ölçüde rahatlatacak.

Hatta sınav anında gergin hissettiği zamanlar da nefesine odaklanarak kendini rahatlatabilmeli.

Sınav süresince morali bozulduğunda, konsantrasyonu dağıldığında ve yorgunluk hissettiğinde nefes egzersizlerini yapmaya devam etmeli.

Sınav telafi edilemez değil

Bu sınav geleceğiniz için önemli bir sınavdır ancak telafi edilemez değildir. Lütfen bunu her zaman kendinize hatırlatın.