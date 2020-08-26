YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, üniversiteye yerleşen öğrencilere başarılar diledi.YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet ve vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı belli oldu.

Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin girilmesiyle ulaşılabilecek.

Paylaşımında, üniversite eğitimine başlayacak öğrencilere başarılar dileyen Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum.

Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."

DOLULUK ORANLARI

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

Buna göre devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.