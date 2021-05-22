YÖK: 'Uluslararası Soykırım Enstitüsü' kurulacak

Yükseköğretim Kurulu, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere, üniversite bünyesinde 'Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü' kurulacağını duyurdu.

YÖK, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırılması adına, ‘Uluslararası soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar enstitüsü’ kurulmasına yönelik çalışma başlattı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK olarak, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere, 'Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü' adıyla bir üniversitemizin bünyesinde enstitü kurulmasına yönelik çalışma başlattık. Bu alanda gerekli yetkinliğe sahip bir üniversitemizde kurulacak enstitüde, sadece Ermenilerle ilgili asılsız soykırım iddialarına ilişkin değil, dünyanın her yerinde insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların da yapılmasını hedefliyoruz" dedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI RAPORLANACAK

Dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkelerin geçmişte veya halihazırda işlediği suçlar, kurulacak enstitü bünyesinde bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınacak.

Araştırmaların sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak.

TALEP EDEN ÜLKELERE BİLİMSEL DESTEK

Raporlandırmaların yanı sıra lisansüstü düzeyde akademik faaliyetlerin de sürdürüleceği enstitüde, baskı ve zulme maruz kalan ülkelere de talep edilmesi halinde gerekli bilimsel destek verilecek.

YABANCI BİLİM İNSANLARI DA GÖREV ALACAK

Uluslararası boyutta araştırmalara imza atması hedeflenen enstitüde sadece Türk akademisyenler ve araştırmacıların değil aynı zamanda yabancı bilim insanlarının da görev alması planlanıyor.

Belirlenecek bir üniversite bünyesinde kurulacak Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü, insan kaynağı açısından YÖK tarafından desteklenecek, kapsamına denk çeşitlilikte bir akademik yapılanmaya kavuşturulacak.

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'ndeki insan kaynağı da bu enstitüye katkı sağlayacak

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KARAR VERİLECEK'

Saraç, enstitünün hangi üniversitede kurulacağına gelecek hafta karar verileceğini belirterek, "Geçmişte veya günümüzde soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar, enstitüde görev yapacak yerli ve yabancı bilim insanlarınca bilim ve hukuk düzleminde akademik bir üslupla ele alınarak, sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmak üzere raporlanacak. Enstitünün kendi bünyelerinde kurulmasını talep eden üniversitelerimizin alana ilişkin yeterlilikleri hakkında YÖK'te gerçekleştirecekleri sunum sonrasında enstitünün hangi üniversitemizde kurulacağına önümüzdeki hafta karar verilecektir" ifadesini kullandı.



