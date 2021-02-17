YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarından aylardır ayrı kalan binlerce üniversitelinin beklediği karar açıklandı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler için alınan pandemi kararını duyurdu.

UYGULAMALI EĞİTİM YÜZ YÜZE

Buna göre uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI

YÖK ayrıca, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAVSİYELERİ DİKKATE ALINDI

Konuya ilişkin alınan kararlardan önce Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alındığı belirtilen açıklamada:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;

1. Uygulamalı eğitimlerin 'azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması' şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,

2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılması,

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,

4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten yapılan açılamanın tam metni şu şekilde;

"Bilindiği üzere Yeni Koronavirüs Küresel Salgını dolayısıyla Mart 2020’den bu yanaüniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, konuya ilişkin yazılarımız uyarınca 'yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde' sürdürülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu bu süreci 'güçlü koordinasyon, esnek yönetim ve çerçeve kararlar' ile yönetmektedir. Bu yaklaşım memleketimizin bütün illerine dağılan üniversitelerimizin herbirisinin farklı şartları ve imkânlarının bulunması, merkezi olarak aynı tedbirlerin ve kararların bütün üniversiteler için aynı şekilde uygulanmasının doğru olmadığı düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca; 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu' üniversitelerimize iletilmiş, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimize serbesti tanınmıştır.

Yine bu bağlamda özellikle uygulamalı eğitimler, staj, iş yerinde mesleki eğitim gibi hususlara da dikkat çekilmiştir. Küresel Salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarımızın tüm programlarında eğitimler genel olarak çevrim içi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam etmektedir.

Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve/veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildirilmektedir.

Yükseköğretim Kurulunca konunun en önemli paydaşları olan 'öğretim elemanları' ile 'öğrencilerimizin' de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna da gidilmiştir.

Bu maksatla 1 milyon 300 bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye’nin ulusal ölçekte enbüyük anketi gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları Sağlık Bakanlığı dâhil ilgili kurumlarile paylaşılmıştır.

Bu çerçevede özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığından görüş alınması uygun görülerek 02.02.2021 tarihinde Bakanlığa bu görüş talebi iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın görüş talebimize dün akşam cevaben yollamış olduğu yazıda 'Son 3 haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasınıgerektirmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceği de unutulmamalıdır' şeklinde bilgi verilerek, 'Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirlereşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir' denilmektedir.

Bu bağlamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;

1. Uygulamalı eğitimlerin 'azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması' şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,

2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrim içi yapılması,

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,

4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ilebildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

