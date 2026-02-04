Yusuf Tekin: Milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek güzel etkinlikler yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Tekin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrencinin, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 'Bayrak sevgisi' temasıyla başlamasına ilişkin mesajlar verdi.

"BAYRAĞIMIZLA İLGİLİ ÇOCUKLARIMIZIN DUYGULARINI FARKINDALIK ORTAMIYLA HATIRLATACAĞIZ"

Bakan Tekin, şunları söyledi:

Önce iki haftalık tatil inşallah çocuklarımız, gençlerimiz ve öğretmenlerimiz için güzel geçmiştir. İki hafta az da olsa bir dinlenme alanı olmuştur kendileri için. Şimdi tekrar bahar yarıyılı, ikinci yarıyıla başladık.



Tevafuk; ikinci yarıyıla Berat Kandili’nin bereketiyle başladık.



Biz Türkiye'nin şu anda etrafımızda yaşanan savaşlar, dünyanın içerisinde bulunduğu insan hakları ihlalleri, dünyanın içerisinde bulunduğu bu problemler yumağı içerisinde Türkiye'nin sahip olduğu, Türkiye'nin bulunduğu pozisyon, bütün bunları göz önünde bulundurarak ülkemizde milli birliğin ve beraberliğin, gurur duymamız gereken bunca olayın, Türkiye'nin barış anlamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta ve dünyada barış' mesajı verdiği bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün yurttaşları olarak, içinde bulunduğumuz bu ortamda, çocuklarımız da bu gururu yaşasınlar istedik.



Ve bayrağımızı, bayrağımızla ilgili çocuklarımızın duygularını, düşüncelerini bir farkındalık ortamıyla hatırlatalım istedik.

"EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA 'BAYRAK SEVGİSİ' TEMASIYLA BAŞLADIK"

'Bayrak sevgisi' temasının ramazan ayında da süreceğini belirten Bakan Tekin, şöyle devam etti:

Eğitim öğretim yılına 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladık. Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'de bütün okullarımızda bayrakla ilgili etkinlikler oldu. Sosyal medyada öğretmenlerimiz, okullarımız bayrakla ilgili faaliyetlerini, etkinliklerini paylaştılar.



Altında yaşamaktan, gölgesinde yaşamaktan, üzerimizde dalgalanmasından onur duyduğumuz Türk bayrağının, ay yıldızlı bayrağımızın, çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şekilde o farkındalığı verebilmek açısından güzel etkinlikler yaptık.

"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK ETKİNLİKLER YAPACAĞIZ"