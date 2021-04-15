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Ziya Selçuk: 42 bin 873 öğrencimizi bu hafta tabletine kavuşturuyoruz

Ziya Selçuk: 42 bin 873 öğrencimizi bu hafta tabletine kavuşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 42 bin 873 öğrenciye 25 GB aylık internet paketi olan tabletlerin gönderileceğini söyledi.