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- Ziya Selçuk: 42 bin 873 öğrencimizi bu hafta tabletine kavuşturuyoruz
Ziya Selçuk: 42 bin 873 öğrencimizi bu hafta tabletine kavuşturuyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 42 bin 873 öğrenciye 25 GB aylık internet paketi olan tabletlerin gönderileceğini söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 15.04.2021 - 17:42
- Güncelleme : 15.04.2021 - 17:57
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında öğrenciler, okullarına uzaktan eğitimle devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
"62 İLİMİZDE 42 BİN 873 ÖĞRENCİMİZİ DAHA TABLETİNE KAVUŞTURUYORUZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz" dedi.