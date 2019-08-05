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Eğlence merkezleri denetlendi, 637 bin TL ceza kesildi

Muğla Marmaris'te eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde, 27 işletmeye toplam 637 bin 539 lira ceza uygulandı.

AA | 05.08.2019 - 17:10..
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Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, turist memnuniyetinin üst düzeyde sağlanabilmesi ve ilçede yaşayanların turistik faaliyetlerden rahatsız olmaması amacıyla işletmelerde yüksek ses ve gürültü denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

BAZI İŞLETMELER DÖRDÜNCÜ KEZ İŞLEM GÖRDÜ

Barlar Sokağı, Uzunyalı, Kısayalı, Armutalan Mahallesi ve Adnan Menderes Caddesi'ndeki denetimlerde bazı işletmelere üçüncü, dördüncü kez işlem yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Eğlence merkezleri denetlendi, 637 bin TL ceza kesildi

637 BİN 539 TL CEZA

"Turizm sezonunu henüz yarılamışken çevresel gürültü, izinsiz müzik faaliyeti ve açık alanda saat 24.00'ten sonra müzik yapan işletmelere yüksek miktarda idari para cezası uygulandı. 2019 turizm sezonunda Çevre Kanunu hükümlerince şu ana kadar 27 işletmeye toplam 637 bin 539 lira idari para cezası kesildi."

Eğlence merkezleri denetlendi, 637 bin TL ceza kesildi

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