Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz kararı öncesinde fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklanacak. Küresel piyasalar da bu karara odaklandı.

Resesyon endişesi devam ediyor

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor.

Fiyatlamalar yapılırken Fed'in kararı öncesinde zorlanılıyor

Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda 75 baz puanlık artışa neredeyse kesin gözüyle bakılsa da birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yatırımcı temkinli

Her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da, Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Öte yandan, birçok kurumun gerçekleştirdiği anketlerde ekonomistlerin medyan faiz artışı beklentisinin de hala 50 baz puanda olması dikkati çekiyor.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

Artan dolar talebiyle son 20 yılın en yükseği olan 105,6 seviyesine çıkan dolar endeksi de 105'in hemen üzerinde kalmaya devam ederken, altının ons fiyatı yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların etkisiyle dün, son 1 ayın en düşük seviyesi olan 1.805 dolara gerilemesinin ardından 1.810 dolarda seyrediyor.

Bitcoin 21 bin dolarla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyede

Düşüş eğilimini üst üste altıncı güne taşıyan Bitcoin ise 21 bin dolarla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa borsaları kayıpta

AA'nın haberine göre, Avrupa'da pay piyasalarında satıcılı bir seyir hakim olurken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya borsalarında ise bu sabah karışık bir seyir izleniyor

Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) para politikasını gevşetmek için hala alanının olduğuna ilişkin öngörüler ve teknoloji şirketlerine yönelik regülasyonlarda sona gelindiğine yönelik tahminlerle Çin pay piyasaları alış ağırlıklı seyrediyor.



Güney Kore borsasındaki düşüş yüzde 2'yi aşarken, söz konusu düşüşte Kospi endeksinin ağırlığı en yüksek ikinci firması olan Hybe şirketinin temsil ettiği ülkenin en önemli pop gruplarının birinin ayrılma kararı alması etkili oldu.

Dolar/TL 17,2744

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 17,2744'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,2490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bugün de devam edebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: