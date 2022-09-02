Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerini bekliyor

Küresel piyasalarda işlem gören yatırımcı dünyada açıklanacak ekonomik verileri takip ederken bugün de odağında ABD'den gelecek istihdam verileri yer alıyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi verileri ve Çin'de yeni kapanmaların resesyon beklentilerini güçlendirmesi ile karışık bir seyir izledi.

Dünya genelinde enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler mevcudiyetini koruyor.

Analistler, enflasyonist endişelerle merkez bankalarının atacağı agresif politika adımlarının, halihazırda yavaşlayan ekonomileri resesyona itebileceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Dün dolar endeksi 110 sınırına kadar çıktı

Bu gelişmelerle dün dolar endeksi 110 sınırına kadar çıkarak Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Yurt içinde, dün küresel çapta düşük seyreden risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul'da da satıcılı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 3.142,74 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,2048

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 18,2048'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2170'ten işlem görüyor.

Bugünün veri gündeminde ABD'de tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: