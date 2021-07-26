Euro
10.1429
0.75%
Dolar
8.594
0.53%
Altın
501.01
1.12%
Borsa
1.354
0.19%
Bitcoin
322.200
8.82%
EXEN Coin
25.20
-1.02%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,95 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.355,54 puana yükseldi.
    • AA
    • 26.07.2021 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

    Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,18 artış kaydetti.

    HİÇBİR SEKTÖR ENDEKSİNİN DEĞER KAYBETMEDİ

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile metal eşya makina olurken, hiçbir sektör endeksinin değer kaybetmediği görüldü.

    GÜNDEM TAKİP EDİLECEK

    Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na odaklandığını söyledi.

    Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Bugün ise yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir