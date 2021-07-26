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- Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
- AA
- 26.07.2021 - 10:22
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,18 artış kaydetti.
HİÇBİR SEKTÖR ENDEKSİNİN DEĞER KAYBETMEDİ
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile metal eşya makina olurken, hiçbir sektör endeksinin değer kaybetmediği görüldü.
GÜNDEM TAKİP EDİLECEK
Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na odaklandığını söyledi.
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Bugün ise yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.