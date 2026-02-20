2025 Aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık 2025 tarihli Uluslararası Yatırım Pozisyonu açıklandı.

Aralık ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 oranında artışla 413 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,2 oranında artışla 738 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

TCMB'nin verilerine göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla -324,9 milyar ABD doları oldu.

REZERV VARLIKLAR

Rezerv varlıklar, bir önceki çeyreğe göre 3,9 milyar ABD doları artarak 184 milyar ABD doları oldu.

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,7 oranında artarak 75,2 milyar ABD doları, portföy yatırımları yüzde 0,7 azalarak 6,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 2,8 oranında artarak 147,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 3 oranında artarak 43,9 milyar ABD doları oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI ALT KALEMLERİ

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,2 oranında artarak 18,3 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 5,5 oranında azalışla 202,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 oranında artarak 135,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,3 oranında artarak 400,3 milyar ABD doları seviyesinde kayıtlara geçti.