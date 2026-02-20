Dijital oyun yasası için sektörle kritik toplantı: TOGED’den 'ek madde' uyarısı

Son üç haftadır kamuoyunun gündeminde yer alan dijital oyunlara ilişkin yasa taslağıyla ilgili görüşmeler hız kesmeden sürüyor. Süreç kapsamında kamu kurumları, sektör temsilcileri, akademisyenler ile uluslararası yayıncı ve platformlarla düzenli toplantılar gerçekleştiriliyor.

17 Şubat Salı günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK), Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkan Yardımcısı Dr. Abdülkerim Gün’ün katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. BTK ile birlikte Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği’nin (TOGED) çağrısıyla düzenlenen toplantıya oyun sektöründen 26 temsilci katıldı.

Toplantıda; oyun yayıncılarından Tencent ve Moonton, yatırım gruplarından Anka Ventures ve Ludus Ventures, ayrıca GGOG, hukukçular, akademisyenler, teknokent temsilcileri ile çok sayıda yerli oyun geliştiricisi ve yayıncısı yer aldı. Görüşmede yasa taslağının ulaştığı son durum kapsamlı biçimde ele alındı.

PEGI VURGUSU VE AVRUPA TEMASLARI

Toplantıda TOGED, Avrupa’daki üst düzey sektör temsilcileri olan European Games Developer Federation (EGDF), PEGI ve Video Games Europe (VGE) ile yürütülen temaslara ilişkin geri bildirimleri paylaştı.

Türkiye’nin PEGI’yi resmen tanımasının sağlayacağı avantajlara dikkat çeken TOGED, bu sürecin ilerleyen aşamada yönetmelikle resmileştirilmesinin pratik faydalarına işaret etti. Ayrıca söz konusu resmiyetin, PEGI’nin işleyişi ve konsey yapısında BTK’nın yer alabilmesine imkan tanıyabileceği ifade edildi. Avrupa Birliği ve PEGI tarafında gündeme gelmesi beklenen değişiklikler ile kanun taslaklarının hangi başlıklarda şekillendiğine dair bilgiler de katılımcılarla paylaşıldı.

ÜÇ ANA BAŞLIKTA DÜZENLEME

Bakanlık tarafından yasa metninin güncel hali toplantıda tüm katılımcılarla paylaşıldı ve ayrıntılı şekilde tartışıldı. Daha önce üç madde halinde hazırlanan metinde, yaş derecelendirme ve ebeveyn denetimine ilişkin teknik sıkıntıların giderilerek metnin daha uygulanabilir hale getirildiği belirtildi.

Taslağın ana çerçevesi; Türkiye’de temsilci bulundurulması, etkin bir ebeveyn kontrol mekanizması kurulması, sağlıklı bir yaş derecelendirme sisteminin oluşturulması şeklinde ilerliyor.

başlıklarını içeriyor. Sektör temsilcileri, bu üç başlığın doğru tasarlanıp uygulanması halinde çocukların korunması ve dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi açısından olumlu bir zemin oluşturabileceğini değerlendiriyor.

“TANIMSIZ YETKİ” ENDİŞESİ

Toplantıda daha önce sektörle paylaşılmamış bazı ek maddeler de gündeme geldi. Bu maddelerden birinin, kamu kurumlarına kapsamı net tanımlanmamış geniş bir yetki alanı tanıyabileceği ve yönetmelik yoluyla sınırları açık düzenlemeler yapılmasına imkan verebileceği ifade edildi.

TOGED, söz konusu düzenlemenin oyun içeriklerini ve mekaniklerini hedef alan uygulamalara yol açması halinde, bunun teknik ve operasyonel açıdan ciddi sorunlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Oyunların büyük yazılım projeleri olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, bir oyunun içeriğinde bölgesel ve hızlı değişiklikler yapılmasının çoğu zaman ciddi zaman, iş gücü ve maliyet gerektirdiğini vurguladı.

Belirsiz ve ucu açık yükümlülüklerin, bazı uluslararası platformların Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerini sonlandırma riskini de beraberinde getirebileceği toplantıda dile getirildi.

“DÜZENLEMELER ÜÇ BAŞLIKLA SINIRLI KALMALI”

TOGED, tanımı net olmayan ve yoruma açık ifadeler içeren maddeye itirazını açık şekilde ortaya koydu. Dernek, yönetmelik ile yapılacak düzenlemelerin yalnızca üç ana maddenin uygulama esaslarını belirlemekle sınırlı kalması gerektiğini savundu.

Daha geniş kapsamlı düzenlemelerin, ilerleyen süreçte oyunların ve içeriklerin kolaylıkla yasaklanmasına yol açabileceği ve platformların Türkiye’ye temsilci atamaktan çekinmesine neden olabileceği yönündeki endişeler de yetkililerle paylaşıldı. Toplantıda, ilgili madde hakkında yeniden değerlendirme yapılacağı bilgisi verildi.

TOGED, yasa taslağının küresel oyun yayıncıları ve platformlarıyla paylaşılması, geri bildirimlerin toplanarak ilgili kurumlara iletilmesi konusunda destek vermeye hazır olduklarını da ifade etti. Dernek, 28 Ocak’tan bu yana olduğu gibi bundan sonraki süreçte de müzakerelerin aktif bir parçası olmayı sürdüreceğini bildirdi.