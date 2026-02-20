Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali için imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri İmza Töreni"nde konuştu.

Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yenilenebilir enerji anlaşması kapsamında Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa'nın ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1.000'er megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kuracağını belirterek, "Bu projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız. 2028 başlarında da her iki santral, ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak." dedi.

Toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi yatırımına yönelik imzaların, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanan hükümetler arası anlaşmanın ardından ikinci önemli adım olduğunu dile getiren Bayraktar, "Enerji sektörümüze yapılan doğrudan yabancı yatırımlarının en büyüklerinden biri olacak bu proje sayesinde aynı zamanda ülkemizde en düşük fiyatla elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yapay zeka çağında ülkelerin en önemli rekabet avantajının güçlü elektrik altyapıları olacağını, bu kapsamda elektrik üretim, iletim ve dağıtımında yeni enerji mimarisine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Dünyada geçtiğimiz yıl enerjide yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık yatırım gerçekleşti. Bu yatırımın 3'te 2'lik kısmı temiz enerji teknolojilerine yapıldı. Ülkemizde de son 23 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. 2025 sonu itibarıyla elektrik kurulu gücümüzün yüzde 62'si yani 76 bin megavatı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Güneş ve rüzgarda neredeyse 0 olan kurulu gücümüzü 40 bin megavatın üzerine çıkardık." diye konuştu.

"KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ELDEN BIRAKMADAN BİR YANDAN DA ŞEBEKEMİZİ YENİ ÇAĞA HAZIRLIYORUZ"

Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefini anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

Bu doğrultuda ilk hedef yılımız olan 2025'te 8 bin megavatın üzerindeki kurulu güçle yeni rekora imza attık. Önümüzde çok sıkı şekilde çalışmamız gereken 10 yıl var. Her yıl 8 ile 10 bin megavatlık güneş ve rüzgar santralini kurmamız gerekiyor. Bazı Avrupa ülkelerinin toplam kurulu gücü kadar bir güçten bahsediyorum ancak bunun yanında, yenilenebilir enerji yatırımlarını dengeleyecek baz yük yatırımlarını da yapıyoruz, kaynak çeşitliliğini elden bırakmadan bir yandan da şebekemizi yeni çağa hazırlıyoruz.

Bayraktar, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağı bu yılı yenilenebilir enerjide yeni rekorlar için de önemli dönüm noktası gördüklerini belirterek, "Bu amaç doğrultusunda hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz." dedi.

Bu kapsamda Suudi Arabistan ile 3 Şubat'ta imzalanan Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma'ya değinen Bayraktar, "Yaptığımız bu anlaşma, her iki ülke için enerji alanında atılmış çok stratejik bir adım. Bu çerçevede Suudi Arabistan, Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santrali inşa edecek. Bugün, bu işbirliğini Acwa şirketi ile somut hale getiriyoruz. Anlaşmayı fiiliyata geçirerek deyim yerindeyse sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PROJELERİN TEMELLERİNİ BU YIL İÇERİSİNDE ATACAĞIZ"

Bayraktar, Acwa'nın Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık GES kuracağını dile getirdi.

"Sivas'ta her bir kilovatsaat elektrik için 2,35 euro/sent satış fiyatı üzerinde mutabakat sağlandı." diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

Karaman Taşeli'nde ise üretilen elektriği bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla, kilovat başına sabit 1,99 euro/sentten alacağız. Bu fiyatlar, 25 yıl boyunca geçerli olacak. Toplam alım süresi 30 yıl. İlk 5 yıl içinde inşa edilecek santrallerde YEKA yarışmalarında olduğu gibi teşvik mekanizması olacak ancak bu teşvik, üretilen elektriğin serbest piyasaya satış hakkı yerine ortalama piyasa fiyatının altında belirlenen kilovatsaat başına 4,75 euro/sent üzerinden uygulanacak. 2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor.

"SİVAS VE TAŞELİ GES PROJELERİYLE TOPLAM 2 MİLYON 100 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Sivas ve Taşeli GES projeleriyle toplam 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bilgisini paylaşan Bayraktar, "Burada önemli bir diğer husus da yerlilik. Hem Sivas'ta hem Taşeli'nde yerlilik oranı en az yüzde 50 olacak. Bu projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız. 2028 başlarında da her iki santral ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak. Toplam 5 bin megavatlık anlaşmanın ikinci fazında ise 3 bin megavatlık ilave güneş ve rüzgar enerjisi santralleri yatırımı yapılacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen imza töreninde Sivas ve Taşeli GES projelerine ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Acwa arasında yatırım anlaşması, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Acwa arasında da elektrik satın alım anlaşması imzalandı.

Yatırım anlaşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ile Acwa Başkan Yardımcısı Raad Al-Saady imza attı, elektrik satın alım anlaşmasını da EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli ile Acwa Türkiye-Azerbaycan Ülke Genel Müdürü Mehmet Selim Güven imzaladı.

BAKAN BAYRAKTAR, BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa'nın Sivas ve Karaman Taşeli'nde kuracağı güneş enerjisi santrali (GES) projelerindeki yerlilik hedefini vurgulayarak, "Bizim için hedef, 2 milyar dolar civarında olacak yatırımın yüzde 50'sinin Türkiye'de yapılması. Böyle bir projede bile yerlilik hedefinden hiç vazgeçmiyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri İmza Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünyada hızla artan elektrik talebine ve Türkiye'nin de ciddi talep artışıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bugün imzaladığımız proje bunun için önemli çünkü 2 bin megavatlık yeni bir gücü ve yenilenebilir enerjiyi bize sağlamış olacak.” diye konuştu.

Bayraktar, artan talebe paralel olarak enerji altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, 2035'te güneş ve rüzgarda 120 bin megavat hedefi doğrultusunda yaklaşık 30 milyar dolarlık altyapı yatırımının planlandığını dile getirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ucuz, kesintisiz ve kaliteli elektrik arzının hedeflendiğini anlatan Bayraktar, Sivas ve Taşeli'nde planlanan GES yatırımlarının Türkiye'nin elektrik maliyetlerini düşürecek projelerden biri olarak öne çıktığını söyledi.

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI İLGİ GÖSTERİYOR

Bayraktar, GES projelerindeki yerlilik oranına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

Bakanlık olarak bizim temel hedefimiz, Türkiye'de ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza verebilmek. Bunu yaparken bütüncül bakıyoruz. YEKA modelinin çıkışında da bu var. Hatırlarsanız ilk Karaman'a başladığımızda firmalara 'Türkiye'de üretim yapacak tesisi ingottan başlayarak kuracaksınız.' dedik. Enerji Bakanlığı olarak hep bu işe bütüncül baktık çünkü yenilenebilir enerji için gerekli ekipmanı ithal ettiğiniz zaman yine dışa bağımlılık ve dışa giden bir döviz söz konusu. YEKA modellerinde devam ediyoruz. Onun dışında Sanayi Bakanlığımızın bu alanda teşvikleri var.

Bakan Bayraktar, "Bizim için hedef, 2 milyar dolar civarında olacak yatırımın yüzde 50'sinin Türkiye'de yapılması. O yerlilik hedefinden hiç vazgeçmiyoruz böyle bir projede bile. Vazgeçsek belki daha ucuz fiyatlara da elektrik almamız söz konusu olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Projeye uluslararası finans kuruluşlarının ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumunu (IFC) işaret etti.

Yenilenebilir enerjide yeni hükümetler arası anlaşma ihtimaline ilişkin soru üzerine Bayraktar, "Özellikle hükümetler arası anlaşmalarla yapmaya çalıştığımız, burada mesela, Türkiye'nin en ucuz elektriğini 25 yıl boyunca sabit fiyatlı, herhangi bir eskalasyon olmadan alma imkanı. Bize farklı değer katabileceğini düşündüğümüz ikili anlaşmaları bundan sonra da yapabiliriz. Bu sene içerisinde de yapabiliriz. Böyle planlamalar içerisindeyiz." bilgisini paylaştı.

AZERBAYCAN VE YEŞİL ENERJİ KORİDORU

Bayraktar, Azerbaycan'la imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasına yönelik soruya ilişkin değerlendirmesinde, Azerbaycan ve SOCAR'ın uzun yıllardır Türkiye'nin önemli tedarikçileri arasında yer aldığını, imzalanan anlaşmanın 2030 sonrasında da enerji ticaretinin sürmesini sağlayacağını ifade etti.

Azerbaycan'la enerji işbirliğinin doğalgazla sınırlı olmadığına dikkati çeken Bayraktar, "Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan olarak bir yeşil koridor ve özellikle Nahçıvan'da yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin Türkiye'ye ve Avrupa'ya ihracının içerisinde olduğu bir proje var. İlk imzaları atmıştık. Mart başındaki Güney Gaz Koridoru toplantısında bir sonraki aşamaya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar, Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecinde olası enerji işbirliğine yönelik soruya cevabında da yeşil enerji koridoruna işaret ederek, "Bunun bir parçası Ermenistan olabilir tabii ki. Biz, normalleşmeyi bu anlamda destekliyoruz. Normalleşme deyince, ekonomik ilişkilerin de normalleşmesi. Enerji alanında da işbirliğini geliştirebiliriz. Orada da iyi fırsatlar olabilir. Ümit ediyorum, bu süreç herkese faydalı bir şekilde yürüyecek." ifadelerini kullandı.

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNDE NÜKLEER ENERJİ

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve elektrik üretiminde kömürün payına ilişkin soru üzerine Bayraktar, "Dönüşüm sürecinde dikkat edilmesi gereken iki husus var. Bunlardan biri, enerjiyi kesmeden ve arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bunu çözebilmek. Burada Türkiye, aslında uzun yıllardır dengeli bir planlama içerisinde strateji izliyor." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefini anımsatarak, "Kendi kaynaklarımızı maksimum ölçüde kullanma hedefimiz var. Geçen sene devreye aldığımız kapasitenin neredeyse tamamı, yüzde 99'u yenilenebilir enerji. Şu anda yeni yapılan santraller bu yönde ilerliyor. Diğerlerinin toplam üretim içerisindeki payı da aşağı gelecek. Bazı yıllar bunu yüksek görebilirsiniz ama örneğin, elektrikte hidroelektrik üretimimiz azaldığında doğalgaz ile ikame edildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2053 hedefine ancak nükleer enerjiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye'nin 2050'de 20 bin megavatlık nükleer santrale sahip olma projesi var. Türkiye'nin kömürünü ilk etapta belki gazla ama aslında orta ve uzun vadede mutlaka nükleerle ikame etmesi söz konusu olabilir. Nükleer santrallerimizi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz." dedi.