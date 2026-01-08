2025 seyahat raporu: Hava, kara ve denizde rekor hareketlilik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DHMİ verilerine göre 2025’in ilk 11 ayında hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,22 arttı.

İç hatlarda artış yüzde 6,29, dış hatlarda ise yüzde 7,54 olarak kaydedildi. Ocak–Kasım döneminde iç hat yolcu sayısı 46,9 milyona ulaştı. Yıl sonunda bu rakamın 50 milyonu aşması bekleniyor.

Dış hatlarda ise Türkiye’deki havalimanlarından geçen yolcu sayısı 135,7 milyona çıktı. Yılın 145 milyonun üzerinde kapanması öngörülürken, bu artış 2024’teki 135 milyonluk rekorun da aşılacağına işaret ediyor.

OTOBÜS YOLCULUKLARINDA BAYRAM ETKİSİ

UETDS verilerine göre tarifeli ve tarifesiz otobüs yolcularının sayısı yılın ilk 11 ayında 153,4 milyon oldu. Yıl sonunda 162 milyona ulaşması beklenen bu rakam, 2024’e göre yaklaşık yüzde 8’lik artış anlamına geliyor.

Otobüs yolculuklarında yılın en yoğun günü, Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcına denk gelen 28 Mart 2025 Cuma oldu. Aynı tarih, hava yolu bilet satışlarında da zirve günü olarak kayıtlara geçti.

DENİZ ULAŞIMINDA YUNAN ADALARI ÖNE ÇIKTI

Deniz ulaşımında özellikle yaz sezonu ve Kurban Bayramı dönemi belirleyici oldu.

9 Haziran 2025 Pazartesi günü feribot biletlerine olan talep zirve yaptı. Bu tarihte Yunan Adaları ziyaretlerinde Samos, Kos ve Sakız en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı.

KONAKLAMADA ANTALYA LİDERLİĞİNİ KORUDU

2025 konaklama verileri, tatilcilerin ekonomik ve lüks seçenekler arasında geniş bir tercih yelpazesine yöneldiğini gösterdi. Gecelik konaklama sayısı ve rezervasyon tutarlarında Antalya ilk sırada yer aldı.

Obilet üzerinden en fazla otel rezervasyonunun yapıldığı gün ise kampanyaların ve yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşmesinin etkisiyle 31 Aralık 2025 oldu.

YABANCI TURİSTLERİN GECELEME PAYI YÜZDE 70’i AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bakanlık belgeli tesislerdeki toplam gecelemelerin %70’ten fazlası yabancı turistler tarafından gerçekleştirildi.

5 yıldızlı oteller, tatil köyleri ve termal tesislerde yabancı turist oranı %80’i aşarken; pansiyon, kamping ve apart otellerde yerli turistlerin payı daha yüksek oldu.

2025’TE BİLET FİYATLARI VE EN PAHALI ROTALAR

2025 yılında ortalama bilet fiyatları:

Yurt içi otobüs: 712 TL

İç hat uçak: 2.208 TL

Dış hat uçak: 6.152 TL

Yurt içinde en pahalı otobüs bileti Van – Tekirdağ hattında 3.500 TL’ye satılırken, uluslararası otobüs yolculuklarında İstanbul – Dortmund seferi 8.500 TL ile zirvede yer aldı.

Uçak biletlerinde ise yılın en pahalı iç hat bileti Muğla – İstanbul hattında 16.946 TL olurken, dış hatlarda Dubai – New York uçuşu 262.306 TL ile rekor kırdı.

TALEBİ ARTAN YENİ UÇUŞ HATLARI

2024’e kıyasla satış hacmi artan rotalar arasında iç hatlarda Çanakkale – Rize, Hatay – Denizli ve Çanakkale – İstanbul öne çıktı.

Dış hatlarda ise Erbil – Batman, Riyad – Hatay ve Ankara – Kahire hatlarında talep dikkat çekici şekilde yükseldi.

ARAÇ KİRALAMADA BAYRAM VE HAVALİMANLARI ETKİLİ OLDU

Obilet verilerine göre yılın en uzun araç kiralama işlemi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 79 gün olarak kaydedildi.

Tutar bazında rekor ise 241.632 TL ile Kasım 2025 – Ocak 2026 dönemini kapsayan kiralama oldu.

Araç kiralamada en yoğun gün 5 Haziran 2025 Kurban Bayramı olurken, havalimanları arasında Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes, şehir merkezlerinde ise Beylikdüzü ve Bursa öne çıktı.