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23 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

23 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dünyada dolar geçen hafta iki ayın ilk haftalık kaybını vermesinin ardından, yeni haftaya da zayıf başlangıç yaptı. İstanbul serbest piyasada ise dolar 15,9590 liradan işlem görüyor.