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- 23 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları
23 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- 23.05.2022 - 09:13
AA'nın haberine göre, cuma günü, doların satış fiyatı 15,8880 lira, euronun satış fiyatı ise 16,7850 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 15,9590 liradan, euro 16,9240 liradan haftaya başladı.
Dolar/TL 15,9570
Serbest piyasada 15,9570 liradan alınan dolar 15,9590 liradan satılıyor.
Euro/TL 16,9240
16,9220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,9240 lira olarak belirlendi.
Dünyada döviz
Yatırımcılar ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin doların değerini artıracağı beklentisiyle aldıkları pozisyonları azaltırken, Çin'deki tecrit uygulamalarının gevşetilmesiyle birlikte küresel ekonomik büyümenin güçleneceği beklentileri kuvvetlendi.
Dolar yen karşısında gün içerisinde 127.83 seviyesini görmesinin ardından Asya işlemlerinde yüzde 0,04 artarak 127,9’a yükseldi.
Euro dolar karşısında geçen hafta yüzde 1,5 kazanım elde etmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artarak 1.0586 dolara yükseldi.
Dolar endeksi yüksek 0,1 düşerek 102.790'a geriledi ve mayıs ayı başında 105.010 ile gördüğü 20 yılın zirvesinin yaklaşık yüzde 2 altında kaldı.