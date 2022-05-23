Petrol
111.05
0.96%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
486.996
2.75%
BTXN Coin
13.57
4.06%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    23 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    Dünyada dolar geçen hafta iki ayın ilk haftalık kaybını vermesinin ardından, yeni haftaya da zayıf başlangıç yaptı. İstanbul serbest piyasada ise dolar 15,9590 liradan işlem görüyor.
    • 23.05.2022 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    23 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

    AA'nın haberine göre, cuma günü, doların satış fiyatı 15,8880 lira, euronun satış fiyatı ise 16,7850 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar 15,9590 liradan, euro 16,9240 liradan haftaya başladı.

    Dolar/TL 15,9570

    Serbest piyasada 15,9570 liradan alınan dolar 15,9590 liradan satılıyor.

    Euro/TL 16,9240

    16,9220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,9240 lira olarak belirlendi.

    23 Mayıs, serbest piyasada döviz açılış fiyatları #1

    Dünyada döviz

    Yatırımcılar ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin doların değerini artıracağı beklentisiyle aldıkları pozisyonları azaltırken, Çin'deki tecrit uygulamalarının gevşetilmesiyle birlikte küresel ekonomik büyümenin güçleneceği beklentileri kuvvetlendi.

    Dolar yen karşısında gün içerisinde 127.83 seviyesini görmesinin ardından Asya işlemlerinde yüzde 0,04 artarak 127,9’a yükseldi.

    Euro dolar karşısında geçen hafta yüzde 1,5 kazanım elde etmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artarak 1.0586 dolara yükseldi.

    Dolar endeksi yüksek 0,1 düşerek 102.790'a geriledi ve mayıs ayı başında 105.010 ile gördüğü 20 yılın zirvesinin yaklaşık yüzde 2 altında kaldı.


    İlginizi Çekebilir

    Gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?
    Sağlık

    Gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

    Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı şaşırtan hareket
    Dünya

    Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı şaşırtan hareket

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir