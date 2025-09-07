450 yurt yönetim personeli alınacak! Başvurular 8 Eylül'de başlıyor

Yurtlarda görev almak üzere, yurt yönetim personeli arayışına gidildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin istihdamı için başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.
"BAŞVURULAR 8-12 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, N-Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun.