ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası seyahat uyarıları arttı

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken Washington yönetimi, bölgede 9 ülke ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) seyahat risk derecesini yükselterek vatandaşlarına buralara seyahati yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı; Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Pakistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni “3. ve 4. seviye” risk derecelerine yükselterek vatandaşlarına bu bölgelere seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

"SEYAHAT YAPMAYIN" DENİLEN ÜLKELER

Haritaya göre, 4. seviye risk ile “seyahat etmeyin” uyarısı yapılan ülkeler arasında Irak ve Pakistan bulunurken, diğer Körfez ülkeleri 3. seviye risk kategorisine alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına normal önlemlerden daha yüksek dikkatle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

SEYAHATİ RİSKLİ GÖSTERİLEN ÜLKELER

Irak,

Pakistan,

Kuveyt,

Suudi Arabistan,

Ürdün,

Bahreyn,

Katar,

Birleşik Arap Emirlikleri

Umman

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

SEYAHAT UYARILARI NE ANLAMA GELİYOR?

1. Seviye: Normal önlemlerle seyahat

2. Seviye: Artan dikkat

3. Seviye: Seyahati yeniden değerlendirme

4. Seviye: Seyahat etmeyin