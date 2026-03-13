ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

Küresel ekonomilerin bugün beklediği en önemli veri belli oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdüğü kaydedildi.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından, ikinci çeyrekte yüzde 3,8 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyümüştü.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK YÜZDE 0,7 VE 2025'İN TAMAMI YÜZDE 2,1 BÜYÜDÜ

ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü.

ABD ekonomisi 2025 genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme kaydetti.

Büyüme hızında geçen sene önceki yıla kıyasla yavaşlama görülen ekonomi, 2024'te yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Tüketici harcamaları ve yatırımlardaki artışlar, geçen yılın son çeyreğinde reel GSYH'deki büyümeye katkı sağladı. Ancak bu artışlar, kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME YAVAŞLADI

Büyüme hızının geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla dördüncü çeyrekte yavaşlamasında ise kamu harcamaları ve ihracattaki düşüşler ile tüketici harcamalarındaki yavaşlama belirleyici oldu. Bu durum, yatırımlardaki hızlanmayla kısmen dengelendi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,7 oldu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,9 artmıştı.