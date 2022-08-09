ABD Hazine Bakanlığı, Tornado Cash'e yaptırım uyguladı

ABD'de kripto para birimi karıştırıcısı kurum olarak faaliyet yürüten Tornado Cash'e, kara para akladığı gerekçesi ile yaptırım uygulandığı açıklandı.

ABD, siber suçlardan elde edilen kazançları akladığı gerekçesi ile kripto kara birim karıştıcısı Tornado Cash'i yakın takibe almıştı.

Bu sistem, Ethereum'da kaynak ve hedef adresler arasındaki zincir üstü bağlantıyı keserek işlem gizliliği sağlıyor. Tornado Cash gibi karıştırıcılar, genellikle yasa dışı aktörler tarafından para aklamak için kullanılıyor.

Yaptırım listesine eklendi

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmeti veren ve kuruluşundan bu yana 7 milyar doları aşkın kripto parayı aklamak için kullanılan Tornado Cash'i yaptırım listesine dahil etti.

Siber suçlardan elde edilen gelirleri aklama işinde kullanılıyor

Tornado Cash'in bilgisayar korsanlarının siber suçlardan elde edilen gelirleri aklamalarına yardımcı olduğu iddiası ile hareket ediliyor.

Kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto para akladığı şüphesi var

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), 2019'daki kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla kripto para birimini aklamak için kullanılan kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash'i yaptırım listesine eklediği kaydedildi.

Tornado Cash'in ABD'deki varlıkları dondurulacak

Tornado Cash'in, ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD'lilerin bununla işlem yapmasının engelleneceği aktarılan açıklamada, Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanları grubu Lazarus Group'un da Tornado Cash aracılığıyla en az 455 milyon dolar akladığı belirtildi.

Yasa dışı finansman risklere yanıt verilecek

AA'nın haberine göre açıklamada, bu konudaki araştırmaya devam edileceği ve Hazine Bakanlığı'nın yetkilerini sanal para ekosistemindeki yasa dışı finansman risklerine yanıt vermek için kullanacağı ifade edildi.