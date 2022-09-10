ABD, Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kılavuzu yayınladı

Avrupa ülkeleri enerji krizinden çıkabilmek için Rusya petrolüne tavan fiyat uygulamasını gündeme getirmişti. ABD Hazine Bakanlığı da Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama kılavuzu hazırladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin yayınladığı kılavuzda tavan fiyat uygulamasına uymak için atması gereken adımlar yer aldı.

Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Tavan fiyatın üzerindeki fiyattan satın alanlar soruşturulacak

Kaçakçılığın tespitine ilişkin rehberliğin sunulduğu kılavuzda, Rus ham petrolünü tavan fiyatın üzerindeki bir fiyattan satın alanların ve kasten yanlış belge sağlayanların yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmaya tabi tutulabileceği ifade edildi.

Denizcilik hizmetleri sağlayıcıları yanlış fiyatlandırma bilgilerinden sorumlu değil

AA'nın aktarımına göre, kılavuzda, denizcilik hizmetleri sağlayıcılarının Rus ham petrolünün alıcıları ve satıcıları tarafından sağlanan yanlış fiyatlandırma bilgilerinden sorumlu tutulmayacağı belirtildi.

Kayıtlar saklanacak

Tavan fiyat uygulamasına katılan hükümetlerin uygulamanın yürütülmesine yardımcı olacak bilgileri paylaşacağına işaret edilen kılavuzda, denizcilik hizmetleri sağlayıcılarının Rus petrol sevkiyatlarına ilişkin kayıtları 5 yıl boyunca saklaması gerektiği bildirildi.

G7 onaylıyor

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.

Rusya, plana karşı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıklamıştı.