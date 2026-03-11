ABD'de enflasyon beklentilere paralel geldi

ABD’de tüketici fiyatları, şubat ayında hem manşet hem de çekirdek veriler bazında ekonomistlerin tahminlerini doğrultusunda gelerek, piyasalarda sürpriz bir dalgalanmanın önüne geçti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta, aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 artış göstererek yüzde 2,4'lük beklentiyi karşıladı.

AYLIK YÜZDE 0,3 ARTIŞ

Aylık bazdaki artış yüzde 0,3 olarak gerçekleşti ve yüzde 0,3'lük tahmine paralel geldi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,5 artarak yüzde 2,5'lik beklentiyle örtüştü.

Çekirdek veri aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydederek tahminleri doğruladı.