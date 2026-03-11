IEA'dan petrol fiyatlarını düşürecek hamle: 400 milyon varil piyasaya sürülecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bu gelişmenin, jeopolitik risklerle artışa geçen petrol fiyatlarının düşüşünü sağlayacağı değerlendiriliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜYE ÜLKELER ORTAK KARAR ALDI"

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların petrol ve doğalgaz piyasalarında dalgalanma yarattığını belirten Birol, üye ülkelerin arz güvenliğini desteklemek için ortak bir karar aldığını duyurdu.

"400 MİLYON VARİL PETROL PİYASAYA SUNULACAK"

IEA'nın bu gelişmeler karşısında koordineli bir adım attığını belirten Birol, "Uluslararası Enerji Ajansı'na 32 üye ülke bugün oy birliğiyle, acil durum rezervlerindeki 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasına karar verildi." dedi.

REZERVLER KADEMELİ OLARAK PİYASAYA AKTARILACAK

Stratejik rezervlerin piyasaya arz edilme sürecinin ülkelerin kendi koşullarına göre planlanacağını vurgulayan Birol, "Stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılması, her üye ülkenin ulusal koşullarına uygun bir zaman dilimi içinde gerçekleşecek." açıklamasında bulundu.

PİYASALAR YAKINDAN İZLENECEK

Fatih Birol, ayrıca "Global petrol ve doğalgaz piyasalarını yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.