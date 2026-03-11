Hürmüz Boğazı'nın yaşadığı en büyük kriz arz şokuna neden oldu

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına geldi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ POLİÇELERİ İPTAL ETTİ

Sigorta şirketleri, bölgedeki gemiler için savaş poliçelerini iptal ederken önde gelen konteyner ve tanker şirketleri, Boğaz'dan geçişleri askıya aldı.

ARZ ŞOKUNA YOL AÇABİLECEK

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan Hürmüz Boğazı krizi, günlük petrol arzı kaybı açısından petrol piyasalarında görülen en büyük arz şokuna yol açabilecek risk olarak öne çıkıyor.

BUGÜNE KADARKİ KRİZLER İÇİNDE EN BÜYÜK KAYIP

Geçmişte yaşanan başlıca petrol krizleri açısından Hürmüz Boğazı'na bakıldığında 1956 Süveyş Krizinde küresel piyasada günlük arz kaybı 2 milyon varil ve küresel talebe oranı yüzde 11,4 iken, 2026'daki küresel piyasada günlük arz kaybı 20 milyon varil ve küresel talebe oranı yüzde 20 oldu.

GEMİ TRAFİĞİ DÜŞTÜ

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, tarihsel ortalamaya bakıldığında Boğaz'dan günlük 138 ticari gemi geçiş yapıyordu. Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun özellikle ABD ve İsrail bağlantılı ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından, gemi geçişlerinde ciddi düşüş gözlemlendi.

Basra Körfezi'nin çıkışında yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Boğaz'dan günlük ortalama 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil petrol ürünü sevk edildi. Bu da Hürmüz üzerinden geçen toplam hacmin günlük yaklaşık 20 milyon varile ulaştığını gösteriyor.

Boğaz'daki petrol akışını aksatan mevcut krizin devam etmesi durumunda küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan arzın fiilen etkileneceği hesaplanıyor.

TÜM ŞOKLARI GERİDE BIRAKTI

Bu büyüklükte bir kesintinin, modern petrol piyasalarında bugüne kadar görülen tüm arz şoklarını geride bırakabileceği değerlendiriliyor.